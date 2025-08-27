Dit is de reden van het nieuwe kapsel van Carlos Alcaraz: "Het ziet er niet uit"

Hij heeft nog maar één wedstrijd gespeeld op de US Open, maar Carlos Alcaraz is nu al het gesprek van de dag. Niet alleen om zijn spel, maar ook vanwege zijn opvallend korte kapsel. De Spaanse nummer twee van de plaatsingslijst stapte dinsdag met een frisse buzzcut de baan op voor zijn eerste ronde tegen de Amerikaan Reilly Opelka.

De nieuwe look bleek geen bewuste keuze. Vlak voor het toernooi liet Alcaraz zich knippen door zijn broer en dat ging mis. "Ik vond mijn haar eigenlijk al te lang en vlak voor het toernooi wilde ik gewoon even naar de kapper”, vertelde hij na afloop van de wedstrijd. "Opeens vergiste mijn broer zich met het apparaat. Hij knipte gewoon en de enige manier om het te herstellen was alles eraf scheren.”

Op sociale media regende het reacties op zijn plotselinge metamorfose. Daar kan de Spanjaard alleen maar om lachen. "Sommige mensen vinden het mooi. Andere mensen vinden het niet mooi. Om eerlijk te zijn moet ik gewoon lachen om de reacties van mensen. Het is wat het is. Ik kan er nu toch niks meer aan doen, dus ik lach maar om alles wat ze zeggen over mijn kapsel.”

Zijn vaste kapper, Víctor Martínez, kon niet mee naar New York. Maar de gemiste knipbeurt heeft tot nu toe goed uitgepakt. Alcaraz zette Opelka met 6-4, 7-5, 6-4 overtuigend aan de kant en plaatste zich probleemloos voor de tweede ronde. Volgens de Spanjaard voelt het nieuwe kapsel zelfs als een voordeel: hij grapt dat hij zich sneller en aerodynamischer over de baan beweegt.

Met zijn overtuigende zege onderstreepte de jonge Spanjaard opnieuw zijn favorietenrol in New York. Of de buzzcut hem de hele US Open geluk blijft brengen, moet nog blijken, maar voorlopig lijkt Alcaraz zich met zijn korte koppie meer dan prima te voelen.