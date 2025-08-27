Echtgenote van zieke Bruce Willis: hij weet niet meer dat ik zijn vrouw ben

Het gaat erg slecht met Bruce Willis blijkt uit een interview met zijn echtgenote Emma Heming (47). Tegen Diane Sawyer vertelt ze dat ze denkt dat Willis (70) haar nog steeds herkent. "Ik voel het gewoon. Wanneer wij bij hem zijn, fleurt hij helemaal op.”

Ze vervolgt: "Hij houdt onze handen vast. We knuffelen hem. We kussen hem. En hij geeft ons die liefde terug.” Dat is alles wat ze nodig heeft. "Ik vind het niet belangrijk dat hij nog weet dat ik zijn vrouw ben en op welke dag we getrouwd zijn. Dat heb ik allemaal niet nodig. Ik wil gewoon een soort van verbondenheid met hem voelen. En dat is ook het geval.”

In 2023 werd bekend dat de acteur leed aan frontotemporale dementie. Hoe Heming dat ontdekte? "Hij was altijd heel spontaan. Hij had zo’n warme persoonlijkheid. Maar plots voelde hij een beetje afstandelijk, heel koel, niet zoals Bruce.”

"En wanneer de familie bij elkaar kwam, trok hij zich een beetje terug. Het was echt heel eng.” Daarnaast vergat hij op de set zijn tekst en kon hij aanwijzingen niet meer opvolgen. Ook begon hij weer te stotteren. "Af en toe was hij plots heel verward en niemand wist waarom.”