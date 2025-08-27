B&B Vol liefde: Daniël gedroeg zich als een puber op vakantie in Chersonissos

In de aflevering van gisteravond speelde Renske de hoofdrol in haar eigen soapserie, maar tussen de traantjes door had ze deze keer wel gelijk: Daniël had zijn handen thuis moeten houden. Hij zit niet met zijn vrienden een ordinair weekje in bovengenoemde badplaats.

De 38-jarige hunk van dit seizoen dook met Danique van 23 de jacuzzi in en niet voor een uitgebreide spa-sessie. Nou ja, uitgebreid was het wel: tot 6 uur 's ochtends bleven ze in het bad zitten. De muziek stond hard, de camera zoomde veelbetekenend in op de lege fles wijn. En dat was vast niet de eerste. Daar is stevig doorgezakt, wat een feest, maar minder feestelijk voor Renske: de twee hebben het niet bij een wijntje gehouden, er is véél meer gebeurd. En Renske kon dat allemaal horen, want haar kamer was ernaast.

Het is geen regel dat je niet zoent met anderen in de B&B's, maar het is wel zo chique, zeker als je Renske al twee weken hoop geeft en ze je gaat trakteren op een ballonvaart. Renske stampte op zijn Renskes in de vroege ochtend het hotel uit om elders te gaan slapen. Wat een gedoe om je punt te maken, zouden de meeste mensen denken, terwijl ze zich nog maar eens omdraaien. Maar het is B&B Vol Liefde en dus ontstond er een heerlijke scène die inderdaad zo in GTST had gekund.

Geen teamspeler

Net als de confrontatie de dag erna: huilend, woedend gaat Renske verhaal halen. Maar Daniël geeft geen krimp: ze overdrijft, maakt het groter dan het is. Ook deed hij met kleine oogjes nog een poging om ons en Renske ervan te overtuigen dat het meer was dan een dronken nacht in een bubbelbad: hij zou zich een echte teamspeler voelen bij Danique. Nou voor Renske zal het duidelijk zijn: dit is geen teamspeler.

Dat is Bart bij Eveline duidelijk wel. Hij weet een snaar bij haar te raken, dat moeten we toegeven. De tatoeage die ze laat zetten voor haar overleden vader, het troosten na het nare telefoontje en het gegiechel in de auto over de vlinders in hun buik, die Eveline omschrijft als kotsneigingen: het lijkt erop dat we - met pijn in het hart - moeten concluderen dat dit echt een match is.