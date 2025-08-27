Deze 5 veelgehoorde tips maken je slaapproblemen alleen maar erger

We weten allemaal hoe goed we ons voelen na een nacht lekker doorslapen. Wetenschappers bevestigen dat: goede slaap is belangrijk voor je hart, je afweer, je hersenen én je humeur. Geen wonder dat steeds meer mensen aan hun slaaphygiëne werken: vaste bedtijden, geen schermpje meer in de avond en minder koffie.

Dat klinkt logisch. Maar voor mensen die worstelen met slapeloosheid kunnen juist die goedbedoelde adviezen averechts werken. Een slaaptherapeut legt uit welke valkuilen vaak voorkomen.

1. Extra vroeg naar bed

Wie niet kan slapen, kruipt soms eerder onder de dekens of blijft ’s ochtends langer liggen. Maar daardoor leer je je brein juist dat het bed een plek is om wakker te liggen. Beter is: ga later naar bed en sta elke dag op dezelfde tijd op. Zo versterk je je natuurlijke slaapdruk.

2. Schermen streng verbieden

Het advies “geen telefoon meer voor bedtijd” hoor je vaak. Toch gebruiken veel mensen hun mobiel omdat ze tóch al wakker liggen. Helemaal in het donker liggen piekeren maakt slapeloosheid vaak erger. De oplossing: kies bewust. Zet je scherm op nachtmodus en kijk iets rustigs, een podcast of documentaire kan juist ontspannend werken.

3. Koffie helemaal schrappen

Cafeïne houdt ons wakker, maar hoe sterk dat effect is, verschilt per persoon. Een ochtendkoffie kan juist helpen om in beweging te komen en je slaap-waakritme te ondersteunen. Ben je gevoelig voor cafeïne, laat het dan vooral later op de dag staan, maar je hoeft het niet altijd volledig te verbannen.

4. Te veel je slaap willen ‘optimaliseren’

Slaaptrackers, dure matrassen, sprays, de slaapindustrie draait een miljardenomzet. Maar het gevaar is dat je te gefixeerd raakt op perfecte slaap. Dat levert stress op en die stress houdt je juist wakker. Slaap is een automatisch proces: hoe meer je het wilt afdwingen, hoe slechter het vaak lukt.

5. Altijd hetzelfde aantal uren willen slapen

Niet iedereen heeft elke nacht precies evenveel slaap nodig. Stress, leeftijd, gezondheid of gewoon een drukke dag zorgen voor variatie. Verwachten dat je elke nacht even goed slaapt, creëert alleen maar teleurstelling. En dat helpt niemand in slaap.

Goed slapen is dus niet altijd een kwestie van harder je best doen. Soms helpt het juist om de controle een beetje los te laten.