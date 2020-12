De laatste peilingen van het jaar: CDA op winst, GroenLinks in de min

Wopke Hoekstra heeft het CDA goed gedaan. De kersverse lijsttrekker harkt vier extra zetels binnen voor de christendemocraten ten opzichte van de peiling in oktober. GroenLinks heeft over het hele jaar bezien vijf zetels verloren.

De teflonlaag van premier Rutte is dikker dan ooit. De minister-president zwalkt zonder visie door de coronacrisis, waardoor we te laat zijn met vaccineren, te laat waren met testen, de ic’s bomvol liggen en de besmettingscijfers veel dramatischer zijn dan in de landen om ons heen, maar De Jonge is handig naar voren geschoven als zondebok: + 9 zetels voor de VVD in de laatste peilingen van het jaar. En dan hebben we het nog niet over Ruttes rol in de toeslagenaffaire.

Waar de liberalen op 39 tot 45 zetels staan, moet het CDA het nog altijd doen met 16 tot 20 zetels, minder dan de helft. Daarmee is het volgens de Peilingwijzer, die een aantal peilingen samenvoegt, de derde partij van Nederland, na de PVV. De virtuele winst voor Forum voor Democratie is verdampt, na de rechtsextremistische partijperikelen, al staat de partij nog altijd op +2 vergeleken met eerdere polls. Het Kaag-effect, de gehoopte zetelwinst voor D66 nu Sigrid Kaag het stokje van Rob Jetten heeft overgenomen, blijft uit. De Democraten staan op 10 tot 14 zetels.

Links heeft het ondertussen zwaar. Politicoloog Tom Louwerse, maker van de Peilingwijzer, ziet dat GroenLinks over het hele jaar langzaam 5 zetels verloor. “Sowieso zie je dat het linkse partijen slecht lukt in deze crisis om de aandacht te vestigen op eigen thema’s als het klimaat. De SP staat met 8 tot 12 zetels ook in de min. En de PvdA wint weliswaar iets naar 12 tot 16, maar een echte grote linkse partij is er niet op dit moment.”