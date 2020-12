“EU kon 500 miljoen doses van Pfizervaccin krijgen, maar weigerde”

Tot september 2021 levert Pfizer/BioNTech 200 miljoen doses van het coronavaccin aan de EU. Dat hadden er 500 miljoen kunnen zijn, schrijft Der Spiegel. Momenteel zijn er gesprekken met de farmaceut om in ieder geval nog 100 miljoen extra doses te krijgen.

In november, toen de resultaten van Pfizer/BioNTech al verreweg het meest veelbelovend waren, besloot de EU het toch bij 200 of 300 miljoen te houden. De reden is volgens een bron in Der Spiegel dat de EU maar 300 miljoen doses van het Franse Sanofi-vaccin bestelde, waarop Frankrijk er geen 500 miljoen van het Duitse BioNTech meer wilde. Bij de ontwikkeling van het vaccin van Sanofi zijn problemen ontstaan dus dat wordt voorlopig niet op de markt verwacht.

Ook van het Modernavaccin, dat waarschijnlijk begin volgend jaar wordt goedgekeurd, had de EU meer doses kunnen hebben. Het zijn er slechts 80 miljoen, terwijl Moderna er volgens CEO Stéphane Bancel 300 miljoen heeft aangeboden.

Europa zette vooral in op Europese vaccins: van het Oxfordvaccin zijn er maar liefst 400 miljoen besteld, van het Duitse Curevac-vaccin 225 miljoen en van de prik van Janssen Pharmaceutica zijn er 200 miljoen met optie op nog eens 200 miljoen aangevraagd. Nu maar hopen dat die ook snel worden goedgekeurd.