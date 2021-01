Hugo de Jonge: ‘Geen beleidswijziging, maar zijstapje op de hoofdroute’

Minister De Jonge is niet van mening of beleid veranderd over de vaccinatie, vindt hij zelf. De Jonge spreekt tegen de NOS over een “zijstap op de hoofdroute”, omdat er volgens hem niets wijzigt aan de essentie van het vaccinatiebeleid: de meest kwetsbaren als eerst inenten, samen met de mensen die voor hen zorgen.

“De medewerkers in de acute zorg staan enorm onder druk. Die signalen krijgen we al een tijdje. Met veel uitval is het lastig overeind te houden en dan ben je nog verder van huis.” Medewerkers in de acute zorg zijn bijvoorbeeld artsen en verpleegkundigen op de ic, spoedeisende hulp, de speciaal opgetuigde covidafdelingen en medewerkers op de ambulance.

Door de 30.000 vaccins voor de acute zorg zal het inenten van de eerste groep met daarin ook verpleeghuispersoneel en -bewoners een kleine week langer duren, schat hij. Verder verandert er niets aan de vaccinatiestrategie, benadrukt De Jonge. “Op 4 januari zullen de eerste mensen worden uitgenodigd en op 8 januari worden de eerste prikken gezet.”

His niet onder de indruk van alle kritiek. “Er zijn altijd mensen zijn die vinden dat ze als eerste gevaccineerd moeten worden. Als je je aan de hoofdroute vasthoudt, ben je star. Als je daarvan afwijkt, zwabber je. In deze baan krijg je altijd kritiek.”