Trumps woordvoerder Kayleigh McEnany zichtbaar van slag sinds veldslag

Sinds april 2020 verdedigt Kayleigh McEnany (32) de daden en woorden van haar baas Donald Trump. Altijd onberispelijk gekleed, gekapt en opgemaakt. Ze slaagde er al die maanden in onbewogen glashard te liegen.

Maar toen ze donderdag even voor de pers verscheen om in een verklaring de opstand en het geweld van de dag er voor te veroordelen was van al die zelfbeheersing niet veel meer over. Ze las geëmotioneerd haar tekst voor en snelde de persruimte uit zo snel als ze op haar hoge hakken kon lopen.

En er was ook weinig meer over van haar zorgvuldig gestylede uiterlijk. Weg de slag uit haar haar, weg haar uitstraling van zelfvertrouwen.

‘Ze zag er uit alsof ze veel had gehuild,’ schrijven Amerikaanse media

.@PressSec Kayleigh McEnany: "Those who are working in this building are working to ensure an orderly transition of power. Now it is time for America to unite. To come together. To reject the violence that we have seen. We are one American people, under God." pic.twitter.com/vMBlt4ijiE