Nederlandse douane neemt broodjes ham in beslag van Britse chauffeurs

Ontreddering in de Britse kranten. Brexit is aan de (Nederlandse) grens een serieuze zaak. De Guardian: “Nederlands tv-nieuws heeft beelden laten zien van douanebeambten die sandwiches met ham in beslag nemen van chauffeurs die met de veerboot vanuit het VK aankomen. Post-Brexit-regels verbieden invoer van vlees- en zuivelproducten in de EU”

“Tegen een verbijsterde chauffeur met een aantal in aluminiumfolie gewikkelde sandwiches die vroeg of hij het vlees misschien mocht inleveren en alleen het brood mocht houden, antwoordde een douanebeambte: “Nee, alles wordt in beslag genomen. Welkom bij Brexit, meneer, het spijt me.”

“Vanaf 1 januari 2021 is het niet meer mogelijk om POAO (producten van dierlijke oorsprong) zoals producten met vlees of zuivelproducten (bijvoorbeeld een broodje ham en kaas) de EU binnen te brengen”, stelt de Defra-richtlijn voor commerciële chauffeurs. De Europese Commissie zegt dat het verbod noodzakelijk is omdat vlees en zuivelproducten ziekteverwekkers kunnen bevatten die dierziekten zoals mond- en klauwzeer of varkenspest veroorzaken en “een reële bedreiging blijven vormen voor de diergezondheid in de hele Unie”.

De Nederlandse douane plaatste ook een foto van voedingsmiddelen, variërend van ontbijtgranen tot sinaasappels die ambtenaren in de ferryterminal hadden geconfisqueerd, en voegde eraan toe: “Sinds 1 januari kun je niet zomaar meer eten uit het VK meenemen. Dus bereid je voor als je vanuit het VK naar Nederland reist en vertel het verder. Zo voorkomen we voedselverspilling en zorgen we er samen voor dat de controles worden versneld. ”