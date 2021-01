Duitse minister: gevaccineerde mensen mogen weer naar restaurant en bioscoop

Voor het eerst heeft een Duitse minister zich uitgesproken over extra rechten die mensen moeten krijgen die zijn gevaccineerd. De minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas vindt dat mensen die zijn gevaccineerd weer naar de bioscoop of een restaurant mogen. ‘Ze vormen geen dreiging meer voor de druk op de gezondheidszorg. En als bezoekers van een restaurant allemaal zijn gevaccineerd vormen ze ook geen dreiging voor elkaar.’

Maas, die eerder minister van Justitie was: “Ja, dat leidt tot ongelijkheden tussen burgers in een overgangsperiode, maar zolang er een objectieve reden voor is, is het grondwettelijk gerechtvaardigd.”

Tot dusver zijn er in Duitsland pas een miljoen mensen ingeënt, wat overeenkomt met ruim een ​​procent van de bevolking. Het zijn vooral zeer oude mensen en mensen die zorg nodig hebben, en medisch en verpleegkundig personeel.