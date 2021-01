BBC scherp over Nederland na rellen: ‘Inconsistente boodschap regering geeft weinig vertrouwen’

Wereldwijd is met verbijstering gereageerd op de rellen die afgelopen weekend in tal van Nederlandse steden en dorpen zijn uitgebroken. BBC News schrijft echter dat onze regering de hand ook in eigen boezem moet steken.

“De inconsistente boodschap van de Nederlandse regering heeft niet geholpen om het volk vertrouwen te geven. Aan het begin van de crisis weigerde het kabinet regels in te voeren, zoals een avondklok of het verplicht dragen van mondkapjes. Het bleef volhouden dat de Nederlanders redelijke, verantwoordelijke mensen zijn die niet behandeld hoeven te worden als kleine kinderen,” klinkt het op de website van BBC News.

“Dat gevoel van bijzonder en nuchter zijn, komt nu als een boemerang terug. We zijn inmiddels bijna een jaar verder. Landen die wel voor een harde aanpak gingen, hebben nu meer vrijheid. De Nederlanders kijken over de grens naar België waar de scholen weer open zijn, terwijl ze in eigen land zeker tot 9 februari dicht blijven,” staat er verder.

“Sommige mensen vinden het moeilijk om de draai te maken en te accepteren dat ook Nederland nu gedwongen wordt om draconische maatregelen in te voeren, die eerst werden afgewezen.”

De BBC wijst ook nog even fijntjes op het Nederlandse vaccinatiebeleid. “Velen zien vaccins als de oplossing en Nederland loopt daarmee achter. Ze zijn de laatste in de EU die het vaccinatieprogramma uitrolt. Tot nu toe hebben 135.000 mensen de eerste dosis gehad.” Ter vergelijking: in het Verenigd Koninkrijk zelf zijn dat er al bijna 7 miljoen.