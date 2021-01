Hugo de Jonge: ‘Binnen paar weken zijn we bij met vaccineren’

In de EU is nu gemiddeld 2,2 procent van de mensen gevaccineerd, in Nederland is dat maar 1,1 procent. Alleen Bulgarije presteert slechter. Treurige cijfers, maar coronaminister Hugo de Jonge belooft (opnieuw) beterschap. “Binnen een paar weken zijn we bij,” zegt hij vanochtend in het AD.

“In de komende twee à drie weken gaan we meer wegprikken dan er binnenkomt,” legt De Jonge uit. “Dat betekent dat we met een paar weken bij zijn, we trekken ons been écht bij. In de achtste week weten we nu al gezien de planning, zal de voorraad zo klein zijn dat je ternauwernood kunt prikken wat er de week daarna in de agenda staat.”

Trage start

De Jonge begrijpt de kritiek wel. “Ik snap dat iedereen momenteel over mijn schouder op de vingers kijkt. Ik baal natuurlijk ook dat we op dit moment onderaan staan in de staatjes. Een deel van de verklaring zit ‘m in de wat trage start en een ander deel in een voorzichtiger voorraadbeheer dan andere landen. We zagen wekelijks aanpassingen in de leveringen, vandaar de aanvankelijke terughoudendheid.”

Zeven dagen per week 24 uur per dag prikken, zoals Israël doet, dat kan in Nederland niet. “Dan sta je daarna twee weken stil”, aldus de minister. “En heb je een paar grote problemen: dan kun je wellicht niet meer waarmaken dat je de tweede prik op tijd zet, als er één levering tegenvalt.”

Op de plank

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, denkt daar anders over. Gisteravond bij Jinek zei hij dat Nederland nog 500.000 prikken op de plank heeft liggen. “Die 500.000 extra kun je heel snel doen. Dat kunnen de GGD’s doen, want die zijn daar helemaal voor opgeleid. De ziekenhuizen kunnen helpen. De huisartsen kunnen helpen.” Alleen een eerste prik beschermt inderdaad niet volledig, geeft Kuipers toe, maar de kans dat je dan nog op de intensive care belandt is volgens hem ‘minimaal’.