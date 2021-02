Vaccins: in dit tempo gaat het in ons land nog 2,3 jaar duren (zomer 2023)

De grootste vaccinatiecampagne aller tijden is bezig. Dagelijks worden 6,5 miljoen mensen ingeënt. Er zijn inmiddels 202 miljoen mensen aan de beurt geweest.

Met enige verbazing kijkt de wereld naar Nederland. We zijn niet alleen laat begonnen, met 29.000 vaccinaties per dag ligt het tempo ook laag. Volgens de jongste gegevens gaat het nog 2,3 jaar duren voor in ons land 75 procent van de bevolking gevaccineerd is. Dan is het zomer 2023.

Koploper in de wereld is Israel. Daar wordt de 75 bereikt over een maand.

Veel meer cijfers vind je bij Bloomberg