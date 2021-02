80 procent van aan EU geleverde AstraZeneca-vaccins nog niet gebruikt

Er zijn wel vaccins. Ze worden alleen niet toegediend. The Guardian onthult dat vier van de vijf Oxford/AstraZeneca-vaccins, die aan de EU zijn geleverd, nog niet zijn gebruikt. Reden is onder meer het imagoprobleem van het middel.

Op basis van data van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) en andere officiële bronnen, schat de Britse kwaliteitskrant dat van de 6.134.707 doses die zijn uitgedeeld aan de 27 EU-lidstaten er nog 4.849.752 op de plank liggen. Het verklaart direct waarom het vaccineren in sommige landen zoveel sneller gaat dan in andere. In het Verenigd Koninkrijk worden de prikken bijvoorbeeld wel gezet.

In onder meer Frankrijk, Duitsland, Polen en Italië bevelen autoriteiten het AstraZeneca-vaccin alleen aan voor mensen onder de 65. De beschikbare prikken worden ondertussen niet bij jongeren gezet, terwijl dat wel zou kunnen. Ook mensen zelf weigeren het Zweeds-Britse middel vanwege zorgen over de effectiviteit en veiligheid.

Die zorgen blijken onterecht: het Oxford/AstraZeneca-vaccin is in het Verenigd Koninkrijk wel op grote schaal gebruikt en de eerste data zijn erg positief, ook over de effectiviteit bij ouderen.