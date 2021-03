Rutte: grenzen dicht bij nieuwe vluchtelingencrisis

Premier Mark Rutte léék de laatste tijd, aangespoord door de publieke opinie, naar links opgeschoven. In de Volkskrant trekt hij met enkele harde en onrealistische uitspraken over vluchtelingen de rechterflank van de VVD weer op de kar. Want wie in de toekomst moet vluchten voor oorlog hoeft op Nederland niet te rekenen.

In de krant benadrukt hij hoe fijn de Nederlandse waarden wel niet zijn. Aanpassen is zijn boodschap voor vluchtelingen. “Ik ben blij dat we ze kunnen helpen, maar ze moeten zich realiseren dat onze waarden ononderhandelbaar zijn. Dat is voor mij heel wezenlijk. Je moet vaststellen dat de integratiekant onvoldoende geslaagd is. We moeten meer met trots praten over onze waarden.”

Eerder zei Rutte nog als reactie op uitspraken van Geert Wilders dat het sluiten van de grenzen niet mogelijk is. Daar komt hij nu op terug. “Wij zeggen: als er weer zo’n crisis komt als in 2016… Ik stond toen op het punt dat te gaan doen.”

Want de grenzen dicht, dat kan best, aldus Rutte. Met de EU, de mensenrechten of het fatsoen heeft de stoere premier een week voor de verkiezingen even niets te maken. “Het kan wel. Dan moet je bereid zijn enorm veel marechaussee en grensbewaking in te zetten. In januari 2016 met de toen voorziene aantallen Syrische vluchtelingen waren we voorzitter van de Europese Unie, en zijn onder stoom en kokend water afspraken met de Turken gaan maken. Ik heb mezelf toen drie maanden gegeven. Anders was ik bereid geweest Nederland uit Schengen terug te trekken.”