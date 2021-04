Honderden slachtoffers toeslagenaffaire het land uitgejaagd

Minstens 900 gedupeerden van de toeslagenaffaire zijn het land uitgelucht voor de belastingdienst en deurwaarders. Zij zagen niet hoe zij hun leven ooit weer op orde kregen als ze in Nederland bleven.

Advocaten en belangenorganisaties vrezen dat niet alle gedupeerden van de toeslagenaffaire zich gaan melden voor compensatie, omdat ze naar het buitenland vertrokken en daardoor niet makkelijk te bereiken.

Tot nu toe hebben 968 mensen met een adres buiten Nederland zich gemeld. Het is niet duidelijk hoeveel mensen niet in beeld zijn. De NOS sprak met gedupeerden die in het buitenland wonen of woonden. Sommigen vrezen schuldeisers nog altijd en willen zich daarom niet melden.