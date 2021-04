Wat D66 deed nadat jongens seksueel getinte berichten van Sidney Smeets meldden? Niets

Op 31 maart kwamen er bij D66 meerdere meldingen binnen van seksueel grensoverschrijdende berichten van nieuw Kamerlid Sidney Smeets aan het adres van jongens van een jaar of 17. Toen de partij daar niets mee deed, gooiden de tieners hun beschuldigingen op Twitter.

Het gaat in totaal om een tiental jongens, vertegenwoordigd door de 17-jarige Sibren van Hoeven, schrijft de Volkskrant die met Van Hoeven sprak. Samen met slachtoffers Quinten en Jens zocht hij gisteravond de publiciteit. D66 is een onderzoek gestart en tot de schuld van Smeets bewezen is, blijft hij aan als Kamerlid.

‘Hey @kamerlidsmeets, ik weet dat je vaak contact zoekt met minderjarige jongens die net uit de kast zijn op Twitter. En nog meer verhalen. We hebben het zelfs geprobeerd aan te kaarten bij je partij’, twitterde Van Hoeven gisteravond. En daarna: ‘Het was op links Twitter eigenlijk al publiek geheim, Sidney is een pedo.’

Quinten, nu 20, werd op zijn 17de benaderd door advocaat Smeets (45), die hem 'heel knap' noemde. Ze gingen uiteten en naar de film. "Hij wilde voetjevrijen in het restaurant en nodigde mij uit om te blijven slapen." Quinten deelde op Twitter nog een WhatsApp-bericht waarin Smeets hem laat weten dat hij 'te veel kleren' aan heeft.

Patroon

Jens Bosman was nog maar 15 jaar toen hij bericht kreeg van Smeets. "Altijd net binnen de grenzen van het juridische/grensoverschrijdende, maar met een patroon," twitterde hij dinsdag. “Heb je zin om langs te komen op kantoor”, vroeg hij bijvoorbeeld. "Het lijkt onschuldig maar dat is het niet als je ziet dat ‘ie dit bij tientallen jongens doet. (...) Het moet een keer klaar zijn."

D66-leider Sigrid Kaag blijft ondertussen stil. Ook uit de rest van de partij komt niet meer dan een officiële verklaring dat er een intern onderzoek is gestart.

Het Twitter-tribunaal is ondertussen onverbiddelijk, #sidneysmeets is al de hele dag trending.

Hey @kamerlidsmeets, ik weet dat je vaak contact zoekt met minderjarige jongens die net uit de kast zijn op Twitter. En nog meer verhalen.

We hebben het zelfs geprobeerd aan te kaarten bij je partij. Je liket ook posts van de pedo-activist Nelson. Is hier een verklaring voor? pic.twitter.com/kqqdGFsEnt — sibren (@Sibruh) April 13, 2021

Er werden op 31 maart dus MEERDERE meldingen gedaan bij @d66 en er gebeurde helemaal NIETS! Nieuw leiderschap @SigridKaag

#sidneysmeets pic.twitter.com/tGufwBzybO — Elise De Windt (@EWindt) April 14, 2021

Dit is het laatste whatsappbericht dat ik van @kamerlidsmeets in mijn Inbox heb.

Ik was toen welgeteld 26 dagen 18. pic.twitter.com/JR1ZQU5sf0 — Quinten (@quintenser) April 13, 2021

#sidneysmeets deze man heeft mij jaren geleden ook benarderd met vieze berichten... ik dacht dat ik gek was of voor schud stond om er voor uit te komen! Even huilen van opluchting 😭 — M🍀V🌱P🍀 (@mightyhenny) April 13, 2021

Hey @D66 gaan we nog reageren op #sidneysmeets gate of hopen jullie dat het overwaait? — Hilaire Belloc (@FeyeNody) April 14, 2021

Heb je na 1,5 week kamerlid spelen eigenlijk ook al recht op wachtgeld?



Ik vraag dit voor mijn advocaat. #sidneysmeets — Marloes 'heeft daar geen herinnering aan' de Wit (@JustSeeForMe) April 13, 2021