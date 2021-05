Texas verbiedt abortus na 6 weken zwangerschap, ook bij verkrachting

In de Amerikaanse staat Texas is abortus na zes weken zwangerschap vanaf september verboden. Zodra artsen een hartslag kunnen meten, mag de zwangerschap niet meer worden afgebroken, ook niet als de vrouw slachtoffer is van incest of verkrachting.

Volgens de wet, ondertekend door Republikeins gouverneur Greg Abbott, is er noodanticonceptie voor incest- of verkrachtingsslachtoffers en is abortus dus niet nodig. Artsen die toch meewerken aan abortus kunnen worden aangeklaagd.

“Onze Schepper schonk ons het recht op leven, en toch verliezen miljoenen kinderen elk jaar het leven omwille van abortus. In Texas zetten we ons in om deze levens te redden”, zei Abbott in een Facebookvideo.

Ook in een tiental andere Republikeinse staten zijn dergelijke wetten ondertekend. Tot nu toe zijn ze in de praktijk nog niet toegepast, omdat ze pas later van kracht worden of doordat rechters ze tegenhouden.