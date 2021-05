Hiddema belaagd door Forum-extremisten

Theo Hiddema ligt onder vuur in eigen kring. Hij is advocaat geworden van pedofiel M. bijstaat, en dat vinden de aanhangers van Forum niet goed.

Ze stonden aan het raam bij zijn huis en ’s nachts ging de telefoon. ,,Schelden, hè? Dat ik een pedo ben enzovoorts. Althans, dat maakte ik op, voordat ik ophing, want tot een goed gesprek kom je dan niet natuurlijk,’’ zegt hij tegen het AD.

M. geniet een zekere mate van bekendheid: hij zou betrokken zijn geweest bij de voortzetting van de verboden pedofielenclub Martijn en kwam geregeld op televisie om seks met kinderen te verdedigen. Zo poneerde hij de stelling dat een kind van drie best kan beslissen of het seks wil met een volwassene.

Hiddema: "Iedereen heeft recht op bijstand van een advocaat. Als politicus koester ik dat principe, dus op de echte werkvloer, in de rechtszaal, evenzeer. Omhels mij dan!’’

Hiddema stond in zijn loopbaan vaker omstreden cliënten bij, zoals de weduwe van NSB’er Rost van Tonningen. ,,Het is een bizar verwijt dat ik mij zou identificeren met pedofielen. Ik heb jaren moordenaars en drugsdealers bijgestaan, maar ik heb nooit een liefde voor kogels of drugs ontwikkeld.’