Van der Plas nu al op 5 zetels, CDA op 6 zetels

Van het ooit zo machtige CDA is in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond niets meer over: het CDA staat op 6 zetels, minder dan de Partij van de Dieren (8), evenveel als de ChristenUnie van Gert-Jan Seegers en slechts één zetel meer dan Caroline van der Plas die met haar boeren-slimheid nu op 5 zetels staat. CDA is im omvang nu de 8e partij van het land

Verder zijn er weinig verschuivingen. VVD blijft veruit de grootste, D66 verliest heel licht ten opzichte van de verkiezingen van 17 maart.

De instabiliteit en krimp van het CDA maken de formatie met de week ingewikkelder. Met dit soort peilingen zijn paniekreacties de komende maanden in het CDA vrijwel zeker

VVD: 35

D66: 22

PVV: 18

PvdA: 10

SP: 9

PvdD: 8

GL: 7

CU: 6

CDA: 6

BBB: 5