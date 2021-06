Een groene toekomst? D66-leider Sigrid Kaag pakt regeringsvliegtuig naar Luxemburg

Tijdens de verkiezingscampagne had D66-leider Sigrid Kaag een belangrijk speerpunt: het klimaat. We moesten onder andere heel rap minder gaan vliegen. Zelf neemt ze dat kennelijk niet al te serieus. Ze nam het regeringsvliegtuig naar Luxemburg, een afstand die heel goed met de trein te doen is.

Kaag vertrok naar Luxemburg voor een bijeenkomst van alle Europese ministers van Buitenlandse Zaken. Precies het type korte afstand waarvan ze eerder nog zei dat je die met de trein moet doen. Ze wist met haar groene standpunten veel stemmen af te pakken van GroenLinks.

Maar het bleek slechts schijn. Vliegtuigdeskundige Menno Swart betrapte haar en twitterde: "Korte vlucht: het regeringsvliegtuig is inmiddels geland in Luxemburg. Sigrid Kaag naar Raad Buitenlandse Zaken.” Kaag ligt al langer onder vuur omdat ze zoveel vliegt. Zo is de D66-leider volgens Geert Wilders (PVV) het afgelopen jaar '4,5 keer de wereld over gevlogen'.

Op Twitter regent het ondertussen grappen over de het korte vluchtje van Kaag:

Als Sigrid Kaag met het vliegtuig naar Luxemburg mag, dan mag ik met het vliegtuig naar het terras! — Elise De Windt (@EWindt) June 21, 2021