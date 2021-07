De gevaren voor ons allen van Boris Johnsons roekeloze covid gok

Sinds maandag mag in Engeland weer alles. Naar de nachtclub, het voetbalstadion, reizen in de trein zonder mondkapje. En dat is niet omdat de besmettingen naar een veilig niveau waren gedaald: die zijn torenhoog. Het was omdat premier Johnson zijn belofte wilde houden dat 19 juli Bevrijdingsdag zou zijn.

Het kan goed aflopen, maar waarschijnlijker is dat het aantal nieuwe besmettingen tot boven de 100.000 per dag gaat groeien. Dat zou erg vervelend zijn voor de getroffen Engelsen en voor de ziekenhuizen, maar heeft ook grote risico's die Engeland te boven gaan. Miljoenen Engelsen zijn deels gevaccineerd. Juist bij onvolledig gevaccineerde mensen, oftewel de jongeren die vaker naar nachtclubs gaan, is er een mogelijk grotere kans op vaccinresistente mutaties, iets wat ook de wetenschappelijke adviseurs van de Britse regering hebben erkend. Een resistente variant zou een nachtmerrie zijn voor de hele wereld, schrijft het FD.

De komende dagen en weken zullen we weten of de gok van Boris verantwoord was.