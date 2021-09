Nadat we hen zeven maanden vergeefs in nette pakken en nette mantelpakjes hebben zien zwoegen proberen de leiders van VVD, D66 en CDA het nu twee dagen in T-shirts en trui onder leiding van informateur Remkes in een landhuis in Hilversum. De spindoctors hadden kennelijk blauw als vrijetijds-kleur geadviseerd. Maar Jetten trok zich er niks van aan.