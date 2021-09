Impasse duurt voort: VVD, CDA en D66 nog steeds oneens

Mark Rutte, Siegrid Kaag en Wopke Hoekstra zijn het in Hilversum onder leiding van informateur Johan Remkes niet eens geworden over de vorming van een minderheidskabinet. ‘Wij hebben uitstekende gesprekken gehad maar wat complicerend heeft gewerkt is wat er afgelopen donderdag gebeurd’, aldus Remkes. ‘We zijn nog niet uitgesproken’. Over 8 dagen gaan de gesprekken verder. De komende week is daarvoor onvoldoende gelegenheid vanwege Prinsjesdag.

‘Ik vind dat het te lang duurt’, zegt Remkes, maar hij voegt daaraan toe dat daar ‘goede redenen’ voor zijn.

Volgens Rutte is de sfeer goed, maar heeft het aftreden van twee ministers niet geholpen. "We zijn nog niet klaar."

Vicefractievoorzitter Sofie Hermans gaat komende week met steun van D66 en CDA in gesprek met andere partijen over nieuwe initiatieven voor begroting 2022. Rutte noemt dat het ‘Sophie Hermans-initiatief’. Kaag: "We moeten het land laten zien dat niet alles stilligt."

Kaag: "Het was een heftige week, die laat zien hoe belangrijk een vruchtbare samenwerking met de Tweede Kamer is. Hoe belangrijk het brede midden is. Samenwerking met PvdA, GroenLinks en CU is belangrijk. We moeten stabiliteit kunnen bieden. Dus moeten we weten hoe er steun komt. We gaan de komende week gebruiken om over de tegenstellingen heen te komen."

Wopke Hoekstra: "Ik ga enigszins optimistisch hier vandaan. We hebben de verplichting om hier uit te komen als het kan. Het waren echt goede gesprekken."