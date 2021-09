‘Taliban schenden massaal mensenrechten’

De bewering van de Taliban dat mensenrechten niet geschonden zullen worden is een leugen. Amnesty International heeft samen met twee andere organisaties onderzocht wat er werkelijk in Afghanistan gebeurt. Er heerst een klimaat van intimidatie en angst, De Taliban ontmantelt stelselmatig de vooruitgang op het gebied van mensenrechten die de afgelopen 20 jaar is geboekt”, aldus het rapport van Amnesty International, de Internationale Federatie voor Mensenrechten (FIDH) en de Wereldorganisatie tegen foltering (OMCT).

Het rapport is gebaseerd op een tiental directe getuigenissen en beslaat de periode van 15 augustus, de datum van de val van Kabul aan de Taliban, tot 12 september. "De levens van duizenden vrouwen en mannen die hun leven hebben geriskeerd om de mensenrechten te verdedigen, hangen aan een zijden draadje", schrijft het rapport.

"Als gevolg van het klimaat van angst, dragen veel Afghaanse vrouwen tegenwoordig de Burka, verlaten ze hun huis niet zonder mannelijke voogd en stoppen ze met bepaalde activiteiten om geweld en represailles te voorkomen".