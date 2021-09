Gerdi Verbeet boos op Wopke over formatie: ‘U zit aan de knoppen’

We vragen het ons allemaal af, maar Gerdi Verbeet kreeg gisteravond bij Jinek ook de kans om het CDA-leider Wopke Hoekstra nog maar eens te vragen: 'Waarom duurt de formatie zo lang?'

"Ik begrijp werkelijk niet, oprecht niet, waarom het zo lang duurt”, zegt Verbeet tegen Hoekstra bij Jinek. "Ik vind het echt treurig.” Hoekstra weet even niet hoe te reageren, maar zegt dan: "Ik ben het met u eens." Maar zo makkelijk komt de CDA-voorman daar niet mee weg. 'Ik vind het jammer,' is geen goed excuus vindt Verbeet. "Ja, dat zegt iedereen. Maar u zit zelf aan de knoppen, ik niet.”

Jinek doet ook nog een duit in het zakje: "U heeft natuurlijk ook vrienden, of mensen die u vragen hoe het gaat op uw werk. En familie enzo. En ik kan me voorstellen dat die mensen u ook als een redelijk iemand zien, en dat ze vragen: ‘Jezus, Wopke, wat zijn jullie aan het doen?’ Wat zegt u dan tegen die mensen?”

"Ja, tuurlijk, en het is tenenkrommend, dat vind ik zelf ook”, reageert de CDA-leider. "Maar als je een verkiezingsnederlaag hebt geleden, wat bij ons natuurlijk toch is gebeurd, dan is je aanvechting om in de oppositie te gaan. Tegelijkertijd hebben wij als fractie gezegd: misschien zit dat er niet in. Die uitslag is namelijk zo ingewikkeld, dus dan moet je eigenlijk meedoen. Dan is een optie om door te gaan met het huidige kabinet, maar dat kan ook niet. Daar liggen een aantal obstakels.”