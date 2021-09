Minister Grapperhaus loog tegen Kamer over fraude bij Pels Rijcken

Dat er grote fraude was bij het kantoor van Landsadvocaat Pels Rijcken wist minister Grapperhaus al in augustus 2020. Tegen de Kamer hield hij vol dat hij pas een maand later werd ingelicht. Dat blijkt uit stukken die NRC kreeg dankzij een WOB-verzoek.

De minister zou pas in september 2020 via Pels Rijcken op de hoogte van de verdenking tegen Oranje zijn gesteld. Hij sprak weliswaar in augustus met de plaatsvervangend voorzitter van het College van Procureurs-generaal van het OM, zo schreef Grapperhaus, maar die had hem slechts gemeld dat er tegen „een notaris” een strafrechtelijk onderzoek liep en dat die notaris zou worden verhoord. Dat Grapperhaus al in augustus met de naam Oranje werd geconfronteerd, zoals blijkt uit de documenten die NRC inzag, mocht van hem niet in een de Kamerbrief.

Het is alweer een voorbeeld van een minister die bewust de Kamer misleidt.

Grapperhaus speldde de Kamer ook op de mouw dat het rijk, grote klant van Pels Rijcken, geen betrokkenheid had bij de fraude. Ook niet waar. Afgelopen juli meldde Pels Rijcken in vijf dossiers waarin de rijksoverheid klant was, is gefraudeerd.