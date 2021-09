D66’ers lekken anoniem dat Remkes beschonken was bij onderhandelingen

Het kan altijd lager en platter. Volgens de NOS lopen onderhandelaars van D66 anoniem te lekken dat Remkes een glaasje op had toen maandag de onderhandelingen alweer mislukte. 'Er was drank in de man'. Daarnaar gevraagd laat een woordvoerder van Remkes weten dat de informateur het maandag beperkt heeft gehouden tot twee borrels, eentje voor en eentje tijdens het diner."

In Haagse kringen en onder journalisten wordt begrijpelijk schande gesproken van deze onheuse aanval op de informateur. Als onderhandelaars van D66 zouden hebben gevonden dat Remkes onbekwaam was wegens drank, hadden ze dat hem moeten zeggen en opstappen.

De roddels tonen dat de frustraties bij de onderhandelaars hoog zijn.

Voor gesprekken over "een andere vorm" heeft Remkes morgen de fractievoorzitters van VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Volt, SGP en Fractie Den Haan uitgenodigd. Het is niet helemaal duidelijk op grond van welke criteria partijen wel en niet zijn uitgenodigd, maar die houden verband met hun bereidheid tot samenwerking.