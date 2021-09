Frauderende notaris landsadvocaat regelde zaken Kaag en Hoekstra

Frank Oranje was de notaris die namens het kantoor van de landsadvocaat ook de regering bij stond. Hij maakte een eind aan zijn leven toen ontdekt werd dat hij voor miljoenen gestolen had van cliënten, onder meer van de staat.

Deze Frank Oranje stond Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra bij toen deze minister werden en hun zakelijke belangen moesten worden geregeld. Die belangen moesten 'op afstand' worden geplaatst, zodat ze zich als minister niet konden verrijken. Oranje regelde dat voor hen.

Dat blijkt volgens het FD uit documenten die dinsdag zijn vrijgegeven na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Eerder was al bekend dat Oranje dat ook deed voor Ferd Grapperhaus (CDA) en Eric Wiebes (VVD).

Frank Oranje verduisterde bijna € 12 miljoen van cliënten van Pels Rijcken, het kantoor van de landsadvocaat. Oranje was niet alleen notaris bij Pels Rijcken, hij was ook partner en bestuursvoorzitter. Pels Rijcken verzet als kantoor van de landsadvocaat traditioneel veel juridisch werk voor de overheid. Dat juist Pels Rijcken verwikkeld raakte in een fraudeschandaal zorgde voor een schokgolf in de juridische wereld.