Opmerkelijk: Staatssecretaris Broekers wil de Taliban helpen

Honderden Afghanen die levensgevaar lopen omdat ze de Nederlandse troepen hebben geholpen zijn in de chaos na de val van Kabul achtergebleven. Gelukkig maar, vindt de verantwoordelijke staatssecretaris, Ankie Broekers-Knol. Als er tienduizenden Afghanen komen kunnen we dat niet aan, denkt de bewindsvrouw. Bovendien kunnen we dat de Taliban niet aandoen: "Ik denk ook dat je goed in de gaten moet houden dat je niet zorgt voor een braindrain van het land,” zegt ze tegen het AD.

Bij Syrië was dat ook aan de orde. Een land kan het toch niet hebben als de hele intelligentsia deze kant op komt? Dat is best iets om heel goed over na te denken.”

Dat de Kamer bij herhaling heeft uitgesproken dat alle Afghanen die Nederland hebben geholpen en hun gezinnen welkom zijn vindt Broekers-Knol een probleem. En ze is ook niet zomaar van plan de wens van de Kamer uit te voeren en de Afghanen die er recht op hebben naar Nederland te halen, als dat zou kunnen. "Dat aantal is groot, dus het is goed om binnen het kabinet te bespreken: hoe gaan we dit aanpakken? Daar komen we op terug.”