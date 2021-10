De extreemrechtse Giorgia Meloni gaat in Italië aan kop in de peilingen: wie is zij?

Er is in Italië een nieuwe ster aan het extreemrechtse firmament. Al maanden staat Giorgia Meloni bovenaan in de peilingen met haar post-fascistische Fratelli d'Italia. De Volkskrant omschrijft de mediagenieke politicus als iemand die 'amper afstand neemt van het fascisme.'

Meloni sloot zich op 15-jarige leeftijd aan bij de post-fascistische jeugdbeweging Fronte della Gioventù (‘jeugdfront’). Op 29-jarige leeftijd zat ze al in het parlement en onder Berlusconi werd ze in 2008, ze is dan 31, de jongste Italiaanse minister ooit. Maar ze richtte haar eigen partij op toen in 2012 Berlusconi door vele schandalen naar de achtergrond verdween.

Haar Fratteli d'Italia valt onder het post-fascisme, niet totalitair en antikapitalistisch, wel fascistisch. De partij is tegen immigratie, tegen lhbti-rechten, tegen euthanasie en voor geboortepolitiek. In het Europees parlement zitten ze bij de SGP en JA21. Bij de recente lokale verkiezingen viel de uitslag tegen, maar landelijk gaat de partij met 21 procent van de stemmen op kop.

Meloni is niet onomstreden, met name omdat ze weigert afstand te nemen van het fascisme. Binnen haar partij zijn er bovendien relatief veel leden die expliciet nostalgisch zijn over het tijdperk van Mussolini, schrijft de Volkskrant. Zo zijn er undercoverbeelden opgedoken waarop te zien is hoe leden van de Milanese afdeling tijdens etentjes de Hitlergroet brengen en zich fascist noemen.

"Allemaal vooropgezet", reageerde Meloni. "Bedacht aan een schrijftafel, door een heel circuit." Het was niet de eerste keer dat ze er complotten bijhaalde. Uiteindelijk gaf ze na veel kritiek toe dat er voor racisme en antisemitisme geen plaats is in haar partij. Maar maatregelen tegen de leden nam ze niet.