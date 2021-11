Steeds meer Amerikanen vragen zich af of Joe Biden dementeert

Joe Biden geeft amper interviews. In vergelijking met zijn twee voorgangers, Trump en Obama, schuwt hij ontmoetingen met journalisten. De vraag is: waarom doet hij dat. En volgens een toenemend aantal Amerikanen is dat omdat hij bang is dat hij in interviews niet uit zijn woorden komt, of erger.

Niet helemaal onbegrijpelijk. Vorige week hield hij een Townhall-meeting, een ontmoeting met 'gewone' Amerikanen. Zo'n bijeenkomst ziet er spontaan uit, maar is strak geregisseerd. En toch slaagde Biden er in onbedoeld een oorlog aan te kondigen. Hij zei dat Amerika oorlog gaat voeren met China als Taiwan door China wordt bedreigd. Het Witte Huis bracht binnen twee uur een verklaring uit om de woorden van de president 'te verduidelijken'. Het beleid van de VS is namelijk om vaag te houden wat er gebeurt als China Taiwan inneemt. Maar blijkbaar had de president dat niet paraat.

De onzekerheid over de geestelijke vermogens van Biden spelen een rol bij zijn razendsnelle daling in de opiniepeilingen. Een meerderheid van de Amerikanen zegt nu geen vertrouwen in hem te hebben.

De komende dagen worden in dat opzicht interessant. Bij het bezoek aan de paus werden de beelden pas vrijgegeven toen de ontmoeting al uren voorbij was. Maar op de G20 en in Glasgow zal Biden niet ontkomen aan talrijke livebeelden. We gaan zien hoe hij zich daar doorheen slaat.