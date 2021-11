Hier zijn de extra maatregelen van Rutte en De Jonge. Maar wie gaat ze controleren?

De maatregelen waren grotendeels uitgelekt. Geen speciale maatregelen tegen niet-gevaccineerden, want dat plaatst mensen tegenover elkaar en dat wil het kabinet niet. "We hebben wat mildheid nodig tegenover elkaar."

Mondkapjes in openbare ruimten binnen, winkels, ziekenhuizen, buiten de lessen op scholen en universiteiten

Mondkapjesplicht voor contactberoepen.

QR-code in sportscholen, dierentuinen, musea, buitenterrassen horeca, sport boven de 18 jaar, koren en culturele ativiteiten vanaf 6 november.

Meer thuiswerken.

Dringend advies: houdt anderhalve meter afstand

Mijdt drukte en reis buiten de spits.

Daarnaast werkt de regering aan een wetswijziging die het mogelijk moet maken om ook in bedrijven en op scholen te kunnen controleren op de QR-code. Maar of daar voldoende politieke steun voor is is niet zeker. Bovendien duurt invoering nog weken.

De vraag is of de maatregelen die nu zijn afgekondigd het sterk negatieve tijd kunnen teren. De besmettingen nemen nog altijd toe en de toestroom naar de ziekenhuizen is ronduit alarmerend. Als deze maatregelen al helpen, dan zal het minsten 10 dagen duren voor er effect is.

Maar is er ook voldoende mankracht om de naleving te controleren? De controle op de naleving van de QR in de horeca is beperkt. Dezelfde BOA's en agenten moeten nu nog meer controles uitvoeren. Het is sterk de vraag of daar voldoende van komt. Rutte hoopt dat we ons aan de regels houden ook als die niet worden gecontroleerd.