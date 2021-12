Deepfake kerstliedje van Rutte en De Jonge gaat viraal

"I'm dreaming of a white Christmas", zingt Mark Rutte, althans zo lijkt het. Samen met Diederik Gommers, Jaap van Dissel en Hugo de Jonge figureert de demissionaire premier in een uiterst geloofwaardige deepfake-video. In een dag tijd werd het kerstlied al meer dan 700.000 keer bekeken.

Het is de noeste arbeid van de broers Matties (27) en Cas Grooten (29) uit Amersfoort. Ze zijn er zeker twee weken mee bezig geweest. "Je hebt allereerst veel beeldmateriaal nodig van de mensen die je wil deepfaken, dus bijvoorbeeld van Mark Rutte. Daarnaast moet je sterke, slimme computers hebben en veel kennis hebben van de software," leggen ze uit aan RTL Nieuws.

In deepfake-video's wordt het gezicht inclusief bewegende lippen en mimiek op het lijf van iemand anders geplakt. Je kunt diegene dan laten zeggen wat je wil. Daarin schuilt ook een gevaar, vertelt Bart Jacobs, hoogleraar Computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, aan RTL: "Stel je voor dat er zo'n video van Mark Rutte opduikt waarin hij 'zegt' dat de boosterprik gevaarlijk is. Dat kan levens kosten. Er zijn dan namelijk mensen die dat willen geloven, en denken: 'Zie je wel!'."