Complottheorie: vrouw van president Marcon is een man

Hij gaat al een tijdje rond in Frankrijk: de complottheorie dat Brigitte Macron eigenlijk een man is. Maar het gerucht, gevoed door extreemrechts en antivaxers, is nu zo hardnekkig dat ook Le Mone er uitgebreid aandacht aan besteedt. 'De Amerikaanse presidentsverkiezingen werden sterk beïnvloed door het gerucht dat Hillary Clinton een pedofielennetwerk leidde. Trump won. Zo kan dit gerucht ook de Franse presidentsverkiezingen beïnvloeden,' zegt Le Monde.

Ze zou eigenlijk een man zijn met de naam Jean- Michel Trogneux, beweren wappies, neo-nazi's en gele hesjes. De hastag #Jean- Michel Trogneux is regelmatig trending op Twitter.

Er doen twee kandidaten met extreemrechtse idealen mee aan de verkiezingen. Zoals eerder is Marine le Pen een serieuze kandidaat. Daarnaast is een volbloed antisemiet en vreemdelingen hater opgekomen Éric Zemmour. Het redelijke midden wordt ook in Frankrijk steeds kleiner. En in dat milieu kunnen, schrijft Le Monde, de gekste verzonnen verhalen een rol gaan spelen.