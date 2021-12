Baudet mocht niet weten dat kabinet Rembrandt ging kopen

Het kabinet lichtte in het diepste geheim bijna alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer in over de voorgenomen koop van De Vaandeldrager van Rembrandt. Eén van hen werd niet gebeld: Thierry Baudet, de leider van Forum voor Democratie. De voorgenomen koop moest namelijk geheim blijven.

Demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur, D66) vreesde dat de toen nog geheime schilderijkoop bekend zou worden als Thierry Baudet het te weten zou komen. ,,We moesten zeker weten dat het stil zou blijven, de onderhandelingen waren nog niet afgerond." Bij Baudet had zij dat vertrouwen niet, stelt Van Engelshoven in het AD, 'vanwege de manier waarop hij met zijn partij politiek bedrijft'. ,,Ik heb voor mezelf een afweging gemaakt: het belang van vertrouwelijkheid woog zwaarder.

Baudet laat via zijn woordvoerder weten inderdaad niets van Van Engelshoven te hebben gehoord. ,,Blijkbaar kijkt en luistert de minister te veel naar de mainstream media, want ze heeft een totaal vertekend beeld van de heer Baudet", laat zij weten. ,,De minister moest eens weten hoeveel geheimen hij bewaart."