Sigrid Kaag waarschijnlijk minister van Financiën

Lang wilde D66-leider Sigrid Kaag niets loslaten over haar positie in het nieuwe kabinet, nu komt het dan toch naar buiten: ze wordt waarschijnlijk minister van Financiën.

Dat bevestigen drie onafhankelijke bronnen aan RTL Nieuws. Ze zou de eerste vrouw zijn op die post. D66 heeft het nieuws nog niet officieel bekendgemaakt. Kaag zelf is op vakantie. De bronnen houden dan ook nog een kleine slag om de arm: de D66-leider heeft wel vaker op het laatste moment een andere keuze gemaakt.

"Is de benoeming van Kaag definitief, dan kiest ze toch voor een kabinetspost in Rutte-4, ook al zijn er ook D66-ers die vinden dat ze in de Kamer zou moeten blijven”, zegt politiek verslaggever Fons Lambie. “Bijna altijd levert de tweede partij de minister van Financiën, dus het is logisch dat D66 de plek claimt."