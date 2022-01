Forum voor Democratie wil eigen scholen

FvD werkt achter de schermen aan de oprichting van eigen basisscholen. Hiervoor is al een stichting opgericht waarin onder anderen Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen in het bestuur zit, zo blijkt uit onderzoek van De Telegraaf.

Partijleider Thierry Baudet droomde eerder al van een ’Forumland’ met eigen cryptomunten, een datingapp en scholen. Die laatste categorie is nu in aantocht, erkent stichtingbestuurder en FvD-Statenlid Ralf Dekker. Waar de scholen moeten komen, wil hij niet zeggen. Het ministerie van Onderwijs laat weten dat ’in principe iedereen in Nederland vrij is om een school op te richten’, maar dat wel aan voorwaarden moet worden voldaan.