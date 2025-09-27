ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

New York Times: Waarom Amerikaanse bedrijven bang zijn voor Trump

Politiek
door Ans Vink
zaterdag, 27 september 2025 om 5:14
26idea-corp-superJumbo-v3
Amerikaanse bedrijven lijken steeds vaker te zwichten voor de druk van Donald Trump. Van giganten als Disney en Paramount tot invloedrijke advocatenkantoren en banken: ze nemen liever geen groot risico en kiezen voor veiligheid, zelfs als dat betekent dat ze fundamentele principes laten varen. Maar waarom zijn die bedrijven zo bang voor Trump en durven ze zelden tegen hem in te gaan? The New York Times heeft een verklaring
Het belangrijkste antwoord is simpel: angst. Bedrijven zijn bang dat Trump via zijn macht, media-aandacht en presidentiële decreten schade kan aanrichten aan hun reputatie, omzet of zelfs individuele leiders. Denk aan intimidatie via boetes, gerichte juridische acties of publieke campagnes tegen bestuurders. Deze angst wordt versterkt door het huidige klimaat van “ieder voor zich” binnen het Amerikaanse bedrijfsleven. Vroeger waren CEO’s van grote bedrijven verbonden via invloedrijke netwerken en lobbygroepen, maar tegenwoordig overheerst het streven naar individuele winst en een zo hoog mogelijke aandeelhouderswaarde.
Onder druk van concurrerende belangen is het collectieve verzet tegen politieke dwang grotendeels verdwenen. Bedrijven vechten vooral voor zichzelf, niet voor het algemeen belang of democratische principes. Daardoor kunnen ze gemakkelijker ‘gepiept’ worden door een president die dreigt met sancties, negatieve media-aandacht of gerichte onderzoeken.
Politici en critici, zoals Chuck Schumer, signaleren dat deze trend in de hand wordt gewerkt door het aandeelhouderskapitalisme: alles draait om de beurskoers en kwartaalcijfers. Spraakmakende gevallen, zoals de schorsing van Jimmy Kimmel bij Disney na politieke druk, laten zien hoe snel bedrijven buigen als ze voelen dat hun marktwaarde in gevaar komt.
Uiteindelijk is het niet alleen Trump, maar ook het versplinterde bedrijfsleven dat macht aan hem geeft: door gebrek aan onderlinge solidariteit worden bedrijven kwetsbaar en buigen ze sneller voor machtige politiek. Zo is de angst van Amerikaanse bedrijven voor Trump enerzijds rationeel en anderzijds tragisch: ze kiezen voor de korte termijn, terwijl ze hun eigen invloed en waarden steeds verder ondermijnen.

    Lees ook

    Chaos bij Amerikaanse overheid compleet: grote terugroepactie door Musk ontslagen ambtenarenChaos bij Amerikaanse overheid compleet: grote terugroepactie door Musk ontslagen ambtenaren
    Hoe Trumps 'Big, Beautiful Bill' China weer groot zal makenHoe Trumps 'Big, Beautiful Bill' China weer groot zal maken
    Amerikanen massaal persoonlijk failliet door woekerrentes van supermarktcreditcardsAmerikanen massaal persoonlijk failliet door woekerrentes van supermarktcreditcards
    loading

    POPULAIR NIEUWS

    anp 442689946

    Hoe vaak wast de gemiddelde Nederlander zijn beddengoed? En zichzelf?

    shutterstock_2142770805

    ING: gasprijs gaat behoorlijk dalen

    ANP-532067025

    Chaos bij Amerikaanse overheid compleet: grote terugroepactie door Musk ontslagen ambtenaren

    ANP-537470721

    Orkaan Gabrielle raast richting Europa, wat merken wij daar dit weekend van?

    148758709_m

    Als je vaak deze Japanse lekkernij eet, is de kans dat je vroeg sterft veel hoger

    ANP-529080706

    Je lievelingskleur zegt meer over wie je bent dan je zou denken

    Loading