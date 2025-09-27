Weg met die bruine aanslag in je wc-pot: zo laat je urinesteen eenvoudig verdwijnen

De wc schoonmaken: niemand heeft er zin in, maar iedereen moet het doen. En dan is er nog die hardnekkige bruine aanslag die maar niet weg wil. Hoe kom je daar nu écht vanaf? Radar zette een paar verrassend simpele oplossingen op een rij.

Wat zit er eigenlijk in die aanslag?

Ondanks de bruine kleur is het meestal geen vuil van buitenaf, maar urinesteen. Dat klinkt niet fris, en dat is het ook niet. Urinesteen ontstaat door mineralen zoals calcium, magnesium en natrium die in de urine zitten. Eenmaal afgezet in de pot, vormen ze de bekende bruine waas. En dat is niet alleen een esthetisch probleem: “Behalve dat urinesteen er niet smakelijk uitziet, is het ook een goede voedingsbodem voor bacteriën.”

Cola

Wie dacht dat cola alleen geschikt is om te drinken, heeft het mis. Vooral de suikervrije variant blijkt een verrassend krachtig schoonmaakmiddel. Giet de frisdrank direct op de vlekken of spray het via een flacon op de aanslag. Twee uur laten intrekken, even flink schrobben en daarna doorspoelen. Grote kans dat de aanslag verdwenen is.

Baking soda

Ook baking soda werkt goed en is bovendien beter voor het milieu. Strooi een kopje soda in de pot, laat het minstens een kwartier intrekken en bewerk de aanslag daarna met een borstel. Net als bij cola geldt: even poetsen en je toilet glimt weer.

Azijn?

Schoonmaakazijn hoor je vaak als tip, maar echt ideaal is het niet. Het is minder milieuvriendelijk en vraagt heel veel geduld. Soms moet het wel tien uur intrekken voordat je resultaat ziet. Geen wonder dat cola en soda veel populairdere keuzes zijn.