“Russen zijn niet naïef. Ze weten dat ze onwaarheden krijgen voorgeschoteld”

De Russische bevolking krijgt continu propaganda voorgeschoteld die hen opzet tegen alles wat westers is. Maar geloven de Russen de praatjes van de staatstelevisie nog?

Volgens opiniepeilingen van vorige maand legt de helft van de Russen de schuld voor de spanningen rond Oekraïne bij de NAVO en het Westen, 16 procent ziet Oekraïne zelf als aanstichter van de problemen, schrijft NRC op basis van de laatste peiling van het onafhankelijke Russische opiniebureau Levada.

Maar volgens Aleksej Levinson van Levada, valt er wel wat af te dingen op de cijfers. Zo zijn het vooral ouderen die tv kijken en gevoelig zijn voor de propaganda van het Kremlin. "Russen zijn niet naïef, de meerderheid weet donders goed dat ze onwaarheden krijgt voorgeschoteld”, zegt Levinson aan de telefoon met NRC. "Daarbij zijn Russische jongeren veel kritischer, zij halen hun informatie van internet.”

Volgens Levinson schommelt de opinie van de Russen over het westen sterk. "Er is veel negativiteit, zeker nu, maar er is ook een wens om met Amerika vriendschappelijke relaties te onderhouden."