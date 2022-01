Vergelijking leert: Nederlandse lockdown was onnodig

Nederland is het enige land in Europa met een strenge lockdown. En vergelijking met andere landen leert: de lockdown is te voorzichtig. Ziekenhuizen in veel landen hebben het drukker dan een maand geleden, uit de cijfers blijkt duidelijk dat omikron tot minder opnamen leidt dan eerdere varianten. Bijna in geen enkel land komt de bezettingen op de verpleegafdeling boven de vorige piek uit.

Het OMT verwachtte in december dat het aantal besmettingen zonder lockdown zo zou oplopen dat de ziekenhuizen onder de druk zouden bezwijken. Maar dat blijkt te pessimistisch te zijn geweest. Jeroen van der Hilst, een Nederlandse infectioloog die werkzaam is in het Jessa Ziekenhuis in het Belgische Hasselt, zegt tegen NRC dat hij niet weet waar het OMT nog op wacht. Het rekenmodel van het RIVM ging volgens hem uit van „een depressief scenario” waarin Omikron net zo ziekmakend zou zijn als de Deltavariant en een kwart van de ziekenhuispatiënten op de IC zou komen. „Dat zien we nergens”, zegt Van der Hilst, die dagelijks de ziekenhuiscijfers in verschillende landen volgt. „In Denemarken liggen zeventig mensen op de IC, dat is minder dan 10 procent van de opnames. In het Verenigd Koninkrijk, waar een groot experiment zonder maatregelen plaatsvindt, daalt de IC-bezetting alweer. Nergens loopt het uit de hand. De aannames van het OMT waren echt verkeerd.”

Dat wordt ook bevestigd door de binnenlandse cijfers: de bezetting van ziekenhuizen en IC's daalt nog steeds door.

We gaan zien of minister Kuipers de premier Rutte die conclusie ook durven te trekken en daarmee toegeven dat de lockdown - met de kennis van nu - onnodig was