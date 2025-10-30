Vitamine D slikken? Let op dat je de juiste vorm kiest

Vitamine D is goed voor je, dat weet iedereen inmiddels wel. Maar wat veel mensen niet weten, is dat er twee verschillende vormen bestaan die je als supplement kunt innemen. En volgens nieuw onderzoek maakt het nogal uit welke je kiest. Sterker nog: de ene vorm kan de werking van de andere zelfs tegenwerken.

Vitamine D3, ook wel cholecalciferol genoemd, is de vorm die je lichaam zelf aanmaakt wanneer je huid wordt blootgesteld aan zonlicht. Het zit ook in dierlijke producten zoals vette vis, eigeel en vlees. Vitamine D2, of ergocalciferol, komt vooral voor in paddenstoelen en wordt vaak gebruikt in voedingssupplementen.

Jarenlang dachten wetenschappers dat beide vormen even goed werkten. Maar dit blijkt nu niet te kloppen. Vitamine D3 blijkt effectiever te zijn in het verhogen van je totale vitamine niveau, vooral als je al een tekort hebt. Deze nieuwe analyse toont aan dat D2 echter actief de D3-waarden in je bloed kan verlagen.

Hoe komt dit?

Als je een vitamine D2-supplement slikt, gaat je lichaam dat omzetten in 25-hydroxyvitamine D2. Deze stof circuleert door je bloedbaan en wordt uiteindelijk door je nieren omgezet in de actieve vorm van vitamine D die je cellen kunnen gebruiken. Tot zover hetzelfde verhaal als bij D3.

Maar wanneer je D2-niveau omhoog schiet door supplementen, lijkt er een soort regelkraan in werking te treden. Je lichaam detecteert dat het totale vitamine D-niveau is gestegen en begint D3 sneller af te breken.

Unieke effecten op het immuunsysteem

De onderzoekers denken dat dit een soort beschermingsmechanisme is. Je lichaam probeert te voorkomen dat je totale vitamine D-niveau te hoog wordt. Maar het probleem is dat D2 en D3 niet helemaal hetzelfde zijn. Structureel verschillen ze slechts in een paar atomen, maar dat kleine verschil lijkt wel degelijk gevolgen te hebben.

Andere studies hebben aangetoond dat vitamine D3 unieke effecten heeft op het immuunsysteem die D2 niet heeft. Zo kan D3 bepaalde cellen stimuleren die belangrijk zijn voor je afweer tegen infecties. D2 doet dat niet, of in mindere mate.

Kies voor D3 als het kan

Voor de gemiddelde persoon die een vitamine D-supplement wil slikken, is de boodschap dus duidelijk: kies voor D3 als dat kan. Zeker als je al aan de lage kant zit met je vitamine D-waarden, is D3 de betere keuze.

Er is echter één belangrijke uitzondering: veganisten. Vrijwel alle vitamine D3-supplementen worden gemaakt uit dierlijke bronnen. Voor mensen die geen dierlijke producten willen gebruiken, blijft D2 dus de enige optie. Gelukkig werkt D2 nog steeds en verhoogt het je totale vitamine D-niveau, al is het effect wat minder sterk.