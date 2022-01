Van Nieuwenhuizen wilde minister blijven en tegelijk starten als lobbyist. Rutte vond het goed

Cora van Nieuwenhuizen was vast van plan om aan te blijven als demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat terwijl ze al zou beginnen met haar baan in de lobbysector. Premier Rutte keurde dat eerst goed, maar bedacht zich.

Dat blijkt uit de stukken die een burger in handen kreeg na een wob-verzoek en waar de Volkskrant vandaag over schrijft. Toen Van Nieuwenhuizen op 23 juli aan Rutte liet weten dat ze zou gaan lobbyen voor Energie Nederland ging hij er in eerste instantie mee akkoord dat ze aan zou blijven tot er een nieuw kabinet kwam.

Tot 26 augustus bleef dat zo. Onduidelijk is waarom de premier zich bedacht, de situatie was nog altijd hetzelfde: een demissionair minister zou gaan lobbyen voor sectoren waar ze als minister bij betrokken was. Op 31 augustus werd Van Nieuwenhuizen officieel benoemd tot lobbyist.

"De overstap naar Energie Nederland is een duidelijk geval van belangenverstrengeling", zegt Arco Timmermans, hoogleraar public affairs in Leiden in de Volkskrant. "Dat besef had er bij de aankondiging van haar overstap naar Energie Nederland al moeten zijn. Dit tekent het denken over een overstap naar de lobbysector."