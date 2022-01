Biden noemt journalist per ongeluk ‘domme klootzak’

Fox News-verslaggever Peter Doocy had het niet moet horen, maar de microfoon stond nog open en dus kon het hem niet ontgaan: de Amerikaanse president Joe Biden noemde hem 'een domme klootzak'.

Doocy vroeg de president of de hoge inflatie een risico voor hem vormt tijdens de aankomende parlementsverkiezingen. "Nee, méér inflatie is juist fantastisch", reageerde Joe Biden cynisch. Waarna hij nog 'domme klootzak' erachteraan gooide. Dat deed hij mompelend, maar doordat de microfoon recht voor zijn mond stond was het toch verstaanbaar.

Het fragment ging al snel viraal. Een paar dagen eerder verweet hij een verslaggever van Fox ook al 'een domme vraag' te stellen. Maar deze keer belde Biden persoonlijk met Doocy om het op te lossen. "Hij zei: 'Het was niets persoonlijks, vriend'. Daarna praatten we nog even en ik zei dat ik altijd vragen zal stellen die anderen niet stellen, en hij zei dat ik dat moet blijven doen. Het was een aangenaam gesprek."