‘Kuipers koos voor overdrijving en stuntelde daardoor met cijfers’

Ernst Kuipers kreeg flinke kritiek na zijn persconferentie gisteren. De minister van Volksgezondheid goochelde met cijfers, waardoor het niet meer helemaal klopte. Wetenschapsjournalist Xander van Uffelen legt bij de Volkskrant uit wat er gebeurde.

"De minister van Volksgezondheid liet een grafiek zien over het effect van de boosterprik. Wat hij verkeerd deed: hij toonde de huidige boostervaccinatiegraad, maar vergeleek die met de ziekenhuisopnamen van december tot half januari," aldus van Uffelen. "In die periode waren er überhaupt heel weinig mensen geboosterd, waardoor er ook weinig geboosterde mensen in het ziekenhuis lagen. Hij liet 56 poppetjes zien met een booster, terwijl van alle ziekenhuisopnamen maar 1,5 poppetje een booster had gekregen. Hij had in plaats van 56 beter zo’n 5 poppetjes met een booster kunnen laten zien."

Volgens Van Uffelen had Kuipers de grafiek beter kunnen aanpassen. "Het gunstige effect van vaccinatie was namelijk wel degelijk te zien op het plaatje. Hij had beter kunnen benadrukken: 14 van de 100 volwassenen in Nederland is ongevaccineerd, maar in het ziekenhuis heeft 55 van de 100 volwassenen geen vaccinatie gehaald. Dat beeld is krachtig en correct. Hij koos voor overdrijving en stuntelde daardoor met cijfers. Dat is zonde."