Biden roept Amerikanen op om Oekraïne onmiddellijk te verlaten: ‘Situatie kan snel gek worden’

President Joe Biden heeft Amerikanen opgeroepen om Oekraïne zo snel mogelijk te verlaten. Volgens de president van de VS kan 'de situatie snel gek worden'. Overleg in Berlijn heeft niets opgeleverd.

Biden deed zijn oproep in een interview met CBS. "We hebben hier niet te maken met een terroristische organisatie, maar met een van de grootste legermachten ter wereld,’ zei hij. Het Amerikaanse leger kan volgens hem burgers niet helpen die vanuit Oekraïne terug willen keren. "Het wordt een wereldoorlog als Amerikanen en Rusland op elkaar beginnen te schieten", aldus de president.

Het Amerikaanse reisadvies is dan ook aangepast: de consulaire hulpverlening in Oekraïne is 'zwaar getroffen en 'evacuatie is onmogelijk'.

Nog altijd is er geen oplossing voor de Oekraïnecrisis. Duitsland, Frankrijk, Oekraïne en Rusland overlegden negen uur lang in Berlijn, zonder resultaat. Het overleg wordt later voortgezet. Oekraïne verwacht dan wel ‘tot een gewenste uitkomst te zullen komen.’