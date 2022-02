Waarom de VS zo luid waarschuwt voor oorlog

De geluiden over Rusland en Oekraïne uit de VS zijn duidelijk: het wordt serieus, neem het serieus. Volgens analisten is dat niet alleen omdat het echt bijna oorlog is. De strategen in de Amerikaanse regering willen een gevoel van grote urgentie creëren door bewust gelekte informatie van geheime bronnen, verse satellietbeelden en een haastig geregelde zoomconferentie tussen de Biden en enkele Europese regeringsleiders.

Alleen: De geadresseerde van deze alarmoproepen is niet zozeer de eigen westerse wereld, maar het Russische apparaat, schrijven diverse Duitse kranten. De VS kiezen al weken voor deze vorm van publieke diplomatie om een ​​tweede niveau van dialoog tot stand te brengen.

De president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, en anderen in zijn land maken zich zorgen: hoe meer er over deze oorlog wordt gesproken, hoe groter de kans dat die ook echt komt.

De belangrijkste vraag is of Poetin eigenlijk de enige beslisser is in deze oorlogskwestie, of – om het botter te zeggen: of de Russische president zijn machtige apparaat naar believen heen en weer kan schuiven? Volgens veiligheidsexperts zijn de voorbereidingen voor een oorlog in Rusland al minstens zes maanden aan de gang, en een inzet van deze omvang vereist planning. Het leger en alle veiligheidsdiensten en diplomaten zullen al maanden bezig zijn met niets anders dan de uitvoering van het presidentiële bevel. Dus de verwachtingen zijn hoog, en de simpele vraag blijft: kan Poetin de operatie nu afblazen?

Vandaar de luide waarschuwingen uit het Witte Huis. Die zijn ook bedoeld om de machten achter Poetin te bereiken, die - zo wordt gevreesd - zich onvoldoende bewust zijn van de kosten van een oorlog en hun situatie verkeerd inschatten. Het Russische machtsapparaat, dat nauwelijks toegankelijk is, is zich niet bewust van de economische gevolgen, noch wordt er besproken of en hoe de leiding de gevreesde duizenden oorlogsdoden aan de eigen bevolking kan rechtvaardigen. Tot nu toe heeft het conflict geen grote rol gespeeld bij het Russische publiek, en het nieuws gaat niet in de eerste plaats over het onderwerp.

De waarschuwing van Leonid Ivashov, voorzitter van de Russische Officiersvereniging en prominent militair strateeg, trok des te meer aandacht. De gepensioneerde kolonel-generaal waarschuwde voor een oorlog tegen Oekraïne en riep op tot het aftreden van Poetin.