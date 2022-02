Rusland zegt tanks terug te trekken bij grens Oekraïne

Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn de legeroefeningen bij de grens van Oekraïne afgerond en worden een aantal tanks teruggetrokken. Het is nog onduidelijk of dit daadwerkelijk het begin is van de-escalatie, aldus RTL-correspondent Jeroen Akkermans.

Rusland heeft videobeelden verspreid waarop te zien is hoe tanks vertrekken. "Dit is een positief signaal, maar we moeten voorzichtig blijven", zegt Akkermans. "De propagandastrijd is in volle hevigheid gaande, er wordt op elk woord gelet. Het verschil nu is dat deze informatie via een officiële bron komt, een generaal. Dat hebben we nog niet eerder gehoord."

Akkermans: "Het bericht is nog niet geverifieerd door een onafhankelijke bron, maar het zijn wel de Russen die het zeggen. Ze hebben er vast een bepaalde bedoeling mee."

Ook Oekraïne is nog lang niet gerustgesteld. "We geloven het pas als we het zien", zegt de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba.