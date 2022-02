Dijsselbloem over crisisaanpak: “Je hebt een minister nodig die zegt: zo gaan we het doen”

Het rapport van de OVV over de Nederlandse aanpak van de coronacrisis was niet mals. Voorzitter Jeroen Dijsselbloem heeft in NRC vooral zware kritiek op het ministerie van Volksgezondheid.

Dijsselbloem noemt het "lastig om te begrijpen waarom de gedachte was dat corona wel in Azië zou blijven. Natuurlijk, Wuhan was ver weg, maar ebola ging door globalisering ook de wereld over."

De OVV-voorzitter vervolgt: "Over een virus dat je niet kent, kun je niet zo stellig spreken als gedaan is. Dat is de les voor de toekomst. Er had gezegd moeten worden: we kennen dit virus niet, het kan meevallen, misschien niet, maar we maken verschillende scenario’s.”

Dijsselbloem benadrukt dat het aan direct gezag ontbrak, aan iemand die knopen doorhakte. "VWS wilde zo’n top-down aanpak niet. Het is een beleidsdepartement met weinig kennis van en ervaring met uitvoering. Dus werd er houtje-touwtje geïmproviseerd en overlegd, maar het poldermodel verhoudt zich niet goed tot zo’n crisis. Je moet voorkomen dat iedereen alles uit de handen laat vallen in afwachting van het besluit van de minister. Maar er zijn in zo’n crisis veel problemen die een sector of regio overstijgen, dan heb je een minister nodig die zegt: we gaan het zo doen.”